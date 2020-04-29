В стиле Шэрон Стоун: Свитолина устроила сексуальную провокацию для фанатов, видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина подшутила над фанатами, устроив сексуальную провокацию в коротком видео.

Видео спортсменка выложила в приложении TikTok.

Свитолина под музыку из легендарного фильма “Основной инстинкт”, не находясь в кадре делает вид, что снимает нижнее белье, а потом показывается одетой, держа в руках корзину с грязным бельем.

25-летняя Свитолина в настоящее время занимает пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). За свою карьеру она выиграла 14 титулов в одиночной карьере. Главным достижением в карьере украинки является победа на Итоговом турнире года-2018. На турнирах из серии Grand Slam она доходила до полуфиналов на Уимблдоне и US Open.

Ранее сообщалось, что Свитолина рассказала, когда может возобновиться теннисный сезон.