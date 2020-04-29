Компании по производству лекарств назвали сроки выпуска вакцин от коронавируса

Глава крупнейшего в мире производителя вакцин GlaxoSmithKline Эмма Уолмсли сообщила, что массовое производство вакцины от COVID-19 может быть налажено только к концу 2021 года.

Об этом сообщает DailyMail.

Как отмечает исполнительный директор GSK, если все будет идти по плану, то масштабный выпуск вакцины от коронавируса будет готов только во второй половине 2021 года.

При этом крупный фармацевтический гигант Pfizer объявил, что к осени может быть готова вакцина против коронавируса. Американская компания уже начала массовое производство доз и намерена подготовить “сотни миллионов доз вакцины” к концу года.

Разработка вакцинации обычно занимает много месяцев или лет, но исследователи стремятся к испытаниям на людях. Они говорят, что процесс стал проще, потому что вирус, известный в науке как SARS-CoV-2, не мутирует и похож на другие вирусы, замеченные в прошлом.

Ученые из Оксфордского университета также уверены, что к осени смогут создать вакцину, которую смогут использовать миллионы.

Больше об этом читайте в материале “источника” – В корона­вирусной реальности: почему миру еще год придется жить без вакцины.