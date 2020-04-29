В России “200 бригаду” пополнил известный бандит, воевавший на Донбассе: фото

В России умер известный боевик, которые воевал на Донбассе в составе боевиков ДНР-ЛНР.

Об этом сообщил блогер “Necro Mancer” в Twitter.

В Рязани умер Игорь Саутин с позывным “Саута” 1964 года рождения.

Боевик много пил и умер в Рязани, предположительно, от рака, в начале апреля 2019 года.

В сети появился некролог, на который обратил внимание блогер.

Как сообщал “источник”, ранее офицер ВСУ рассказал, как провокатор из подразделения боевиков Донбасса жестоко поплатился за стрельбу по позициям украинских военных.

Ранее на Донбассе ликвидировали боевика так называемой ДНР Станислава Левашова по кличке “Егерь” – командира взвода НВФ.

Также, в районе Горловки Донецкой области был ликвидирован очередной боевик незаконной группировки ДНР 30-летний Павел Яблонский, который воевал против Украины под прозвищем “Викинг”.