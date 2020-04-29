Украинцы уже могут выезжать на заработки: в Польше сделали громкое заявление

Со среды, 29 апреля, граждане Украины начали получать по почте польские рабочие визы. С 30 апреля можно будет подавать документы на получение польских рабочих виз посредством электронной системы e-консульство.

Об этом, ссылаясь на свои источники, приближенные к посольству Польши в Украине, сообщило информагентство РАР, информирует Money.pl.

“Удалось разработать механизм, который позволяет работникам из Украины абсолютно безопасным способом получить работу в Польше. В этом деле достигли соглашения консульские службы Польши в Украине, а также несколько министерств: иностранных дел, внутренних дел и администрации, сельского хозяйства и развития села“, – заявил агентству источник.

По его словам, соглашение является ответом на “многократные призывы польских работодателей и работников из Украины”. Обе стороны просили о возможности трудоустройства граждан Украины на сезонных работах.

Как сообщал “источник”, из-за карантина в Польше остро не хватает людей для работы в сельском хозяйстве. Фермеры не смогут собрать урожай без сезонных рабочих, которые обычно приезжали из Украины. Поэтому бизнесмены планируют организовать чартерные рейсы, которые привезут в страну заробитчан из Украины.