Отменили за два часа до вылета: Украина не пустила заробитчан в Лондон, сеть взорвалась гневом

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” за несколько часов до вылета отменила рейс Киев-Лондон, который должен был доставить в Великобританию заробитчан из Украины.

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В пресс-службе МАУ говорится, что в Лондон должны были отправиться украинцы, которые имеют долгосрочный контракт с работодателем за границей.

Также отмечается, что рейс был организован по заказу работодателя.

“В этих условиях украинцы могут легально и официально быть трудоустроены и находиться на территории Великобритании. Соответственно, данная категория не является рисковой для Украины. Данные граждане не будут нуждаться в эвакуации в ближайшее время и не будут потенциальными распространителями на территории Украины COVID-19”, – говорится в пресс-релизе.

Запрет на вылет был получен от Госавиаслужбы. В МАУ отмечают, что оснований на это у ведомства не было. Также там не предоставили никаких документов.

Многие пассажиры рейса прибывали в столицу из разных регионов Украины в условиях отсутствия регулярного наземного пассажирского сообщения. Сейчас они находятся в терминале международного аэропорта “Борисполь”.

“Мы, конечно, слышали вчерашнее заявление главы МИД Украины в СМИ о “нелогичности” отправки украинских заробитчан за границу в условиях пандемии, а также о том, что правительство настроено конструктивно и готово к пересмотру позиции… Но к утру 29 апреля никаких официальных указаний и документов по этому поводу к нам не поступало. Сейчас авиакомпания будет пытаться получить разрешение на выполнение рейса и предоставить возможность украинцам добраться до работы, трудоустроиться и обеспечить свои семьи средствами к существованию”, – сказала директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая.

Тем временем представитель компании, которая организовывает трудоустройство украинцев в Британии, в комментарии изданию “Буквы” заявил, что украинцы должны были вылететь в рамках государственной программы правительства этой страны и работать в сфере сельского хозяйства. При этом в МИД Украины уже 4 раза давали разрешение на вылет, после его столько же раз решение отменяли.

Также отмечается, что пассажиры крайне возмущены действиями украинских властей. За билет на самолет они заплатили по 300 долларов, хотя до введения карантина такой авиарейс стоил в два раза дешевле.

Тем временем в комментариях люди выразили свое недовольство действиями украинских властей. Они считают, что людям нужно дать право вылететь на работу.

Напомним, что в Польше бьют тревогу из-за урожая клубники, которая пропадает прямо на полях из-за того, что, кроме украинцев, собирать ее некому.