Ослабление карантина в Украине: премьер сделал интригующее заявление о сроках

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на следующем заседании правительства будет рассмотрен ряд решений по ослаблению карантина.

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Об этом Денис Шмыгаль написал в Facebook.

Премьер-министр добавил, что поручил министерствам и ведомствам разработать критерии для объектов, которые будут постепенно открываться.

“Ведь мы не просто должны открыть магазины, парикмахерские и кафе, мы должны создать условия, при которых пребывание там людей не будет угрожать новой вспышкой болезни“, – подчеркнул он.

Шмыгаль добавил, что власть понимает, что граждане, которые добросовестно соблюдают карантин, не имеют “достаточного запаса прочности” и поэтому разрабатывает ряд мер, которые помогут украинцам пережить карантин.

“Так, дополнительно сегодня правительство одобрило выделение средств из Фонда борьбы с COVID-19 для оказания помощи на детей ФЛП первой и второй группы. А также поддержало проект закона, который предлагает ввести механизм предоставления кредитов представителям малого бизнеса под государственные гарантии“, – пишет Шмыгаль.

Как сообщал “источник”, в Кабмине во время заседания в среду, 29 апреля, обмолвились о введении так называемого “адаптивного карантина” в связи с коронавирусом.