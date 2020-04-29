Команда Милевского в фантастической битве выбила “Шахтер” из Кубка: видеообзор

Брестское “Динамо”, за которое выступает украинский нападающий Артем Милевский, по сумме двух встреч победило солигорский “Шахтер” и вышло в финал Кубка Беларуси.

“Шахтер”, который возглавляет украинский тренер Юрий Вернидуб, совершил грандиозный камбек, отыграл два гола и победил со счетом 4:2, но вылетел из-за правила выездного гола, так как в первом матче уступил 0:2.

Динамовцы забили два гола в первом тайме, на что игроки “Шахтера” ответили четырьмя голами во второй половине. Впрочем, для выхода в финал “горнякам” не хватило одного гола.

В финале “Динамо” сыграет с победителем пары БАТЭ – “Славия” (первый матч – 0:1).

Кубок Белоруссии

1/2 финала. Ответный матч

“Шахтер” (Солигорск) – “Динамо” (Брест) – 4:2 (0:2) – первый матч 0:2

Голы: Иванович (58), Лисакович (60, 66 с пенальти), Подстрелов (74) – Савицкий (19), Гордейчук (38)

“Шахтер”: Гутор, Антич, Сачивко, Бурко, Политевич (Хадаркевич, 6), Кендыш, Сзоке, Баланович (Подстрелов, 46), Селява (Бодул, 61), Иванович, Лисакович.

“Динамо”: Игнатович, Кики, Павловец, Веретило, Быков, Кисляк, Юзепчук, Савицкий, Гордейчук, Милевский (Шевченко, 54. Кривец, 81), Лаптев (Садовский, 88).

Ранее сообщалось, что “Шахтер” обыграл команду Милевского в чемпионате Беларуси.