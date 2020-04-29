У Зеленского отреагировали на скандал с торговлей масками из Китая

Доставленный в Украину самолетом “Мрия” груз с медицинскими масками был частично гуманитарным, а частично – коммерческим.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, именно этим объясняется появление данных масок в продаже в сети “Эпицентр”.

“Все очень просто, как и говорил президент, этот самолет оплачивался не из государственного бюджета. Он оплачивался коммерческими структурами”, – сказал Тимошенко.

Ранее в сети появилось письмо владельца сети “Эпицентр” Александра Гереги в адрес мэра Киева Виталия Кличко, в котором предлагалось закупить маски, доставленные самолетом “Мрия”, в гипермаркетах этой сети.

Как сообщал “источник”, Офис президента ранее сообщил о том, что в Украину прибыл самолет Ан-225 “Мрия”, который доставил партию медицинских грузов из Китая. Речь шла о медицинских средствах индивидуальной защиты: защитных масках, перчатках, костюмах.

Тогда же сообщалось, что авиарейс заказала частная компания.