Во Франции испытывают новейшую атомную подлодку: яркие фото

Во Франции начались заводские ходовые испытания головной многоцелевой атомной подводной лодки типа Barracuda.

Об этом сообщила министр Вооруженных сил Франции Флоренс Парли, передает Naked Science.

Лодка вышла в море утром 27 апреля, а 28-го совершила пробное погружение в рамках этого испытательного этапа.

Ранее начать заводские тесты хотели в марте, но их пришлось отложить в силу технических проблем, а также из-за пандемии коронавируса.

Suffren – головная субмарина типа Barracuda. Ее начали строить в арсенале объединения Naval Group в Шербуре еще в 2007 году. На воду корабль спустили только в 2019-м.

Всего ВМС Франции хотят получить шесть таких подводных лодок.

Лодки этого типа относительно небольшие: они почти в полтора раза уступают по водоизмещению американским многоцелевым субмаринам типа Virginia. В качестве вооружения Barracuda несет крылатые ракеты и торпеды, которые можно запускать из четырех носовых торпедных аппаратов.

Как сообщал “источник”, ранее на полигоне “Десна” специалисты Министерства обороны провели испытания опытного образца танка Т-72, изготовленного для нужд Вооруженных сил Украины.

Также в Одесской области продолжаются государственные испытания ракетного комплекса Р-360 “Нептун”.