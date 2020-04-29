В Украине в больницах возникла серьезная проблема из-за коронавируса

В украинских медучреждениях возник дефицит донорской крови, это вызвано коронавирусом и карантинными мероприятиями.

Об этом сообщает Минздрав.

“В то же время сдавать кровь во время карантина безопасно, если соблюдать общие меры безопасности. Одна доза может спасти сразу трех человек. Пожалуйста, позаботьтесь о тех, кому особенно нужна ваша помощь”, – говорится в сообщении.

Отметим, что постановлением Правительства донорам разрешено пользоваться общественным транспортом в период карантина. Поэтому граждане, которые планируют сдать кровь, могут без проблем добраться для этого в больницу.

Ранее “источник” сообщал, что в Киеве за сутки, 28 апреля, коронавирус подтвердили еще у 43 местных жителей, в их числе – пятеро врачей.

Напомним, что по данным на среду, 29 апреля, в Украине 9866 человек заразились коронавирусом.