В Румынии появились “иконы” с врачами, которые сражаются с коронавирусом: фото

В Румынии в знак благодарности медикам, которые боролись с коронавирусом, их изобразили в иконографическом стиле. Православная церковь назвала это богохульством.

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Об этом сообщает Reuters.

Автором благодарственных картин и плакатов с врачами в виде святых стала дизайнер Ванда Хутир. Художница изобразила медиков в формате смешных комиксов в иконографическом стиле.

Сначала работы, развешенные в городе, восприняли тепло, но со временем в соцсетях появились негативные комментарии.

Православная церковь назвала плакаты продвижением антиутопического видения ситуации и обвинила их автора в неправильном обращении с иконографией.

“Это не просто богохульный поступок, но и оскорбление очень почетной профессии врачей, которые, как и все мы, не считают себя святыми или спасителями и не требуют публичного культа“, — заявил пресс-секретарь Румынской православной церкви Василе Банеску.

После обвинений власти Бухареста пообещали представителям церкви разобраться в ситуации и заменить плакаты на такие, которые прославляют врачей и в то же время не оскорбляют религиозных чувств верующих.

Рекламная компания McCann Romania, разместившая постеры с врачами, заявила, что изображения были смелым художественным выбором автора, который не имеет ничего общего с политикой или религией.

Как сообщал “источник”, ранее медики, которые борются с коронавирусом по всему миру, снимали забавные ролики, как они “плывут” на каталках под звуки мелодии из фильма “Титаник”.