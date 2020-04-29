В Украине обнаружили “ничейный” склад с арсеналом оружия и военной техникой: фото

Правоохранители обнаружили на территории Донецкой и Днепропетровской областей арсенал оружия и военной техники.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

“Военными прокурорами Донецкого гарнизона Объединенных сил совместно с командованием Объединенных сил и главного управления Нацполиции в Донецкой области на территории Донецкой и Днепропетровской областей обнаружена военная техника, арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ“, – отмечается в сообщении.

В ходе обыска, проведенного в помещениях бывшего городского клуба и бывшего детского лагеря, силовики обнаружили боевую машину пехоты БМП-2К, бронетранспортер БТР-70, противотанковую пушку МТ-12 “Рапира” (100 мм), два миномета 2Б11 (120 мм), миномет “Василек” (82 мм), противотанковое ружье Дегтярева (14,5 мм), два артиллерийских орудия 2А42 (30 мм), 63 противотанковых управляемых ракетных комплексов 9К111 “Фагот”, две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним.

Кроме этого, было обнаружено около 100 тонн боеприпасов (снаряды, патроны, мины).

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато расследование по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление происхождения оружия и причастных лиц.

Обнаруженное оружие вывозится на склады в районе проведения операции Объединенных сил.

Как сообщал “источник”, ранее на Донбассе обнаружили огромный арсенал оружия.