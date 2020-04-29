Бизнес на коронавирусе: в Украине разгорается скандал из-за торговли медицинским грузом из Китая

В Украине разгорается скандал вокруг медицинского груза, который 23 апреля привезли из Китая на борту самолета “Мрия”. Медицинские средства были предназначены для борьбы с коронавирусом. Самолет в Киеве встречал президент Владимир Зеленский. Всего “Мрия” привезла 103 тонны медицинского груза: маски, защитные очки для медиков и защитные костюмы.

29 апреля стало известно, что народный депутат Александр Герега написал письма мэру Киева Виталий Кличко и нардепам с предложением покупать медицинские товары у его компании “Эпицентр К”, передает УП.

Представительница компании, которая в письме указана как Ольга Анатольевна, рассказала журналитам, что в “Эпицентр К” действительно можно купить такие медтовары:

“Мы покупаем и продаем все это в торговых центрах. Мы также помогаем всем, кому нужно купить данный товар, потому что действительно этот товар сейчас дефицитный. Он у нас есть в наличии в торговых центрах, поэтому есть такая рассылка. Если вам нужно, то вы ко мне обращаетесь, я вам говорю, какой товар, какая цена и где в торговом центре вы можете все это приобрести“.

При этом на вопрос, передавались ли привезенные из Китая товары на благотворительной основе в больницы и аптеки Украины, представитель компании ответила, что “это пришло на коммерческой основе, мы закупаем“.

По словам Ольги Анатольевны, кроме продажи масок, очков и дезинфицирующих средств, “Эпицентр К” занимается благотворительностью – в частности, в Хмельницкую область (где находится округ Гереги – ред.) передали защитные костюмы.

Помощник Гереги Ольга Григорьева сказала журналистам: “Ну такое письмо было всего одно – на КГГА. Оно было одно. И это ошибка. Оно не должно было выйти. Но помощница сделала ошибку. Оно одно-единственное такое. Помощница по собственной инициативе. Думаю, что народный депутат будет разбираться еще. Но это было одно такое письмо, и это была ошибка помощницы. Все мы люди, каждый может совершить ошибку“.

В свою очередь депутаты Верховной Рады рассказали, что подобные письма от Гереги получили ряд нардепов.

Отметим, что письмо было напечатано на депутатском бланке, а по закону нардепы не могут совмещать работу в парламенте с бизнесом. При этом закон не запрещает оставаться владельцем своего бизнеса и получать дивиденды. Нардепам запрещается передавать в управление принадлежащие им предприятия и корпоративные права в пользу членов своей семьи, но уголовной или административной ответственности за нарушение этой нормы закона нет. Согласно данным opendatabot, “Эпицентр К” по состоянию на 14 апреля принадлежит семье Александра и Галины Гереги (51.3% и 47,97% соответственно) и Татьяне Суржик (0.73%).

В сети также 29 апреля появились фото и видео из “Эпицентра” с медтоварами, произведенными в марте этого года.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Как сообщал “источник”, доставленные из Китая украинским транспортным самолетом Ан-225 “Мрия” в Польшу 7 млн медицинских масок имели поддельные сертификаты.