В Бразилии молодой футболист трагически погиб из-за воздушного змея

21-летний бразильский защитник Кайо Фелипе Сантос Силва трагически погиб в результате несчастного случая.

Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, футболист запускал воздушного змея, который запутался в электрических проводах. Силва получил удар током и скончался от травмы.

Клуб “Индепендьенте”, за который выступал Силва, выразил соболезнования родным и близким погибшего.

“Мы выражаем наши искренние соболезнования его друзьям и родным”, – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Силва играл на позиции левого защитника и отлично исполнял штрафные удары. В нынешнем сезоне он забил шесть голов в 22 матчах второго дивизиона чемпионата штата Сан-Паулу.

Ранее сообщалось, что в России внезапно скончался молодой футболист.