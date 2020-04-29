Без надбавки 300% и премий: украинские медики подняли волну гнева из-за нарушенного властями обещания

Медикам экстренной медицинской службы не выплатили обещанную во время пандемии коронавируса надбавку в 300%, а наоборот сняли премии.

Об этом сообщается во всеукраинском Facebook-сообществе “Центр экстренной медицинской помощи”.

Пост в сообществе написала пользователь сети Катерина Капитоненко, она спросила у коллег, выдали ли им обещанную надбавку в 300%.

Оказалось, что медикам не только не выдали надбавки, а еще и сняли все премии и они получили голый оклад.

Пост прокомментировали более сотни врачей и фельдшеров со всей Украины, они возмущены, пишут, что их обманули.

“Это издевательство конкретное для медиков, сегодня получили з/п – сказать, что в шоке – это ничего не сказать”, “У нас еще и премию сняли, выдали голый оклад”, “Вы верите в чудеса”, – комментируют медработники.

Ранее “источник” сообщал, что в Киеве за сутки, 28 апреля, коронавирус подтвердили еще у 43 местных жителей, в их числе – пятеро врачей.

Напомним, что по данным на среду, 29 апреля, в Украине 9866 человек заразились коронавирусом.