Как заробитчане смогут выехать в Европу: Кабмин назвал условие

Украинское правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы.

Об этом сообщается в Telegram-канале “Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины”.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил во время встречи с послом Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

Отмечается, что важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от трех месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда для украинцев. Координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Шмыгаль сообщил, что на данный момент правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии.

Как сообщал “источник”, ранее представитель Кабинета министров в парламенте Василий Мокан заявлял, что в украинском правительстве изучают все поступающие от иностранных государств предложения о найме граждан Украины на работу, и пока не спешат идти на сотрудничество в этом вопросе.