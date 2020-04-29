Кишело динозаврами: ученые назвали самое опасное место на Земле за всю историю, фото

Ученые обнаружили в меловых скалах Кем Кем на юго-востоке Марокко окаменелости древних позвоночных и пришли к выводу, что это было самое опасное место на Земле.

Об этом сообщается в журнале ZooKeys.

По словам авторов исследования, их работа “дает подробное представление об эпохе динозавров в Африке”.

Около 100 миллионов лет назад этот район, являющийся сейчас пустыней, был совсем другим. Здесь была разветвленная речная система, населенная большим количеством как водных, так и наземных животных.

Среди прочих тут были найдены окаменелости трех самых крупных хищных динозавров, известных палеонтологам: восьмиметрового кархародонтозавра, длина зубов которого достигала 20 сантиметров, дельтадромеуса, отличавшегося необычно тонкими задними конечностями, а также нескольких гигантских птерозавров.

Судя по всему, этот регион просто кишел разнообразными хищниками.

“Возможно, это было самое опасное место в истории Земли“, — сказал ведущий автор исследования Низар Ибрагим.

Большинство здешних рептилий питались рыбой — в основном огромными протоптерами и целакантами, которые водились там в изобилии.

Тогдашние целаканты были в четыре-пять раз больше нынешних целакантообразных рыб латимерий, вырастая до восьми-девяти метров в длину.

Чтобы изучить фауну “самого опасного места на Земле”, ученые собрали огромные объемы данных из палеонтологических музеев в различных уголках Земли. Этот обзор стал самым масштабным исследованием ископаемых позвоночных Сахары с 1936 года, когда монографию на эту тему опубликовал немецкий ученый Эрнст фон Райхенбах.

Как сообщал “источник”, ранее ученые показали, как выглядит внутри яйцо динозавра.