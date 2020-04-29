Под Киевом в разгар карантина открыли купальный сезон: фото

В то время, как в Украине продолжается карантин, в городе Ирпень Киевской области, люди вышли на берег реки с детьми.

Об этом сообщает 04597.

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Отмечается, что 29 апреля в заводи реки Ирпень, что у 6-го шлюза, уже купаются дети.

Дети бегают по пляжу, катаются по песку и купаются. Людей пока немного. Некоторые ловят рыбу, некоторые устраивают пикники.

Как сообщал “источник”, в среду, 29 апреля, на очередном заседании Кабмин дал добро на открытие рынков в Украине, работа которых была прекращена из-за карантина, введенного по причине пандемии коронавируса.