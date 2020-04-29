Один из лидеров “Шахтера” хочет покинуть клуб: названа причина

Полузащитник донецкого “Шахтера” Виктор Коваленко решил покинуть клуб, чтобы перейти в команду из топ-чемпионата.

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, донецкий клуб предложил футболисту новый контракт, но он отказался вести переговоры. Контракт хавбека с “Шахтером” истекает ближайшим летом. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно.

Напомним, что интерес к Коваленко проявляет римская “Рома”. Также им интересуется один из английских клубов.

24-летний Коваленко является воспитанником “Шахтера”. В нынешнем сезоне он провел за клуб 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что два игрока “Шахтера” входят в сферу интересов топ-клубов.