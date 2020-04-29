Ляшко восстанавливает справедливость, пока Тищенко прикрывают: эксперт прокомментировал акцию под “Велюром”

Олег Ляшко – единственный, кто активно выступил против работы во время карантина известного ресторана “Велюр” в Киеве, принадлежащего депутату от “Слуги народа” Николаю Тищенко.

Такое мнение политический эксперт Кирилл Сазонов написал в Facebook.

По словам эксперта, Ляшко с помощниками приехал в ресторан, который фигурирует в расследовании Bihus. Info и который работал в карантин. Один из входов в ресторан демонстративно закрыли и опечатали, а второй оставили.

“А предприниматели протестовали возле Кабмина с резонным вопросом – почему для нас карантин, а для представителей власти можно работать и не переживать”, – подчеркивает эксперт.

Ляшко с единомышленниками привез несколько бетонных блоков и составил их у входа. Затем залил строительной пеной и краской написал “Карантин”.

Политолог отмечает, что “самое смешное то, что правоохранители против Тищенко и ресторана дело не заводят, зато завели против Ляшко”.

“Один человек нарушает закон. Второй добивается его выполнения всеми средствами. Правоохранители заводят дело не на первого, а на второго”, – подчеркивает Кирилл Сазонов.