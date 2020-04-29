Путина скоро отстранят от власти: его сокурсник рассказал про “день Икс” и указал на важный момент

Бывший советский разведчик и сокурсник президента России по институту КГБ Юрий Швец убежден, что отстранение Владимира Путина от власти может произойти достаточно скоро.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Гордон”.

Конкретные сроки зависят от нескольких факторов, в том числе от пандемии, цен на нефть и, как следствие, состояния экономики и скорости обнищания населения России.

“В январе-феврале текущего года вывоз золота из РФ взлетел в семь раз. Отправляют уже в багаже обычными рейсами. В то же время существуют некоторые разведпризнаки, которые указывают на приближающийся день Х. Один из основных – вывод значительных финансовых ресурсов за пределы России“, – пишет Швец.

Он добавляет, что как показывает практика, это начинают делать месяца за два-три до решающих событий. Так было накануне и сразу после неудавшегося переворота в августе 1991 года. То же самое произошло накануне президентских выборов в РФ в 1996 году, в которых Ельцин, согласно замерам общественного мнения, не имел никаких шансов. Это же повторили накануне первых “выборов” Путина, а также перед временной передачей власти Дмитрию Медведеву в 2008 году.

“То есть это почти аксиома: перед каждыми серьезными переменами в Кремле происходит тайный вывоз золотовалютных запасов из РФ“, – пишет он.

Швец назвал два подобных случая, которые стали известными. Так, в январе-феврале текущего года Россия заметно увеличила вложения в ценные государственные бумаги США, от которых в 2018 году с помпой избавлялась по “стратегическим” соображениям.

За этот же период вывоз золота из РФ взлетел в семь раз. Отправляют уже в багаже обычными рейсами. Так, 26 марта из Москвы в Лондон были ввезены слитки золота, упакованные в 40 контейнеров общим весом более одной тонны и стоимостью более 2 млрд рублей. По сообщениям СМИ, золото принадлежало физическому лицу, но имя его не разглашалось.

“Могу вас заверить, что, если бы это золото вывозилось без ведома ФСБ, его владелец уже сидел бы под следствием, а его имя гремело в отчетах о блестящей операции по пресечению контрабанды золотого запаса России“, – отметил Швец.

По его словам, увеличение вывоза золота можно объяснить необходимостью получить доллары для борьбы с пандемией и рецессией. тогда как обмен долларов на бумаги правительства США совсем не соответствует текущей ситуации.

“Кстати, об обеих транзакциях стало известно случайно. В первом случае из отчета минфина США, а во втором – потому что один из контейнеров разломался и пара золотых слитков упала на пол аэропорта Шереметьево. Нетрудно предположить, что неизвестных случаев вывода валюты и ценностей из России, скорее всего, гораздо больше“, – резюмировал сокурсник Путина.

Как сообщал “источник”, в России решили разместить мозаику с президентом Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу, а также фреску с изображением Иосифа Сталина на территории главного храма Вооруженных сил, это будет называться “Бескровное воссоединение Крыма” и “Парад Победы”.