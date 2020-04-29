Возле здания СБУ в Одессе подожгли авто: фото и видео

В среду, 29 апреля, в Одессе на улице Троицкой, неподалеку от здания СБУ, подожгли автомобиль Toyota.

Об этом сообщила полиция области.

“Предварительно установлено, что причиной возгорания является поджог. Вещественные доказательства с места преступления правоохранители изъяли“, – сказано в сообщении.

Отметим, здание СБУ находится за углом рядом с местом инцидента.

Как пишет “7 телеканал”, поджигатели бросили в автомобиль три бутылки с зажигательной смесью. От огня пострадал моторный отсек, крыша и бампер багажника. Пожар удалось потушить своими силами.

По словам очевидцев, злоумышленники убежали вниз по улице Троицкой и свернули на Екатерининскую, однако догнать их не удалось.

Местные жители публикуют в соцсетях видео инцидента.

Как сообщал “источник”, в Подольском районе Одесской области 29 апреля вспыхнул сильный лесной пожар.