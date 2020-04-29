Это наглость и цинизм: в сети показали “карантинное” фото топ-чиновника во Львове

В сети появилось фото львовского топ-чиновника, который принимал участвовал в публичном мероприятии без медицинской маски в период карантина.

Соответствующее фото опубликовала журналист Виктория Балицкая.

“Они глумятся над нами. Нагло и цинично. На фото в маске только один глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий. Председатель облсовета Александр Ганущин, где ваша маска? А где маски тех дядек самоуверенных? А людям на улицах надо носить маски или нет?” – возмутилась она.

По словам Балицкой, такие действия чиновников деморализуют общество, а полиция просто “не замечает” нарушения, допускаемые высокопоставленными лицами.

По данным журналистки, данное фото сначала опубликовала, а затем удалила пресс-служба Львовской ОГА.

Как сообщал “источник”, ранее в Херсонской области Служба безопасности Украины разоблачила чиновников, которые расхищали средства, выделенные медицинским учреждениям на борьбу с пандемией коронавируса.