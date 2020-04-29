В Украине испытали ракетное оружие с использованием авиации и кораблей: видео

В Одесской области завершился очередной этап испытаний ракетного комплекса “Нептун” от ГП “ККБ “Луч”

Об этом сообщает Государственный концерн “Укроборонпром” в Facebook.

Летные испытания проводились с созданием реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и с привлечением кораблей и авиации Вооруженных сил.

По сообщению Генштаба, один из ближайших ожидаемых результатов – это принятие нового противокорабельного комплекса “Нептун” на вооружение и поставки в Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины.

Как сообщал “источник”, ранее на полигоне “Десна” специалисты Министерства обороны провели испытания опытного образца танка Т-72, изготовленного для нужд Вооруженных сил Украины.

Также в Одесской области продолжаются государственные испытания ракетного комплекса Р-360 “Нептун”.