Символ Майдана: учительница украинской онлайн школы отличилась странным заявлением, видео

Во время дистанционного обучения в Украине произошел очередной необычный инцидент. Во время урока истории для пятиклассников учительница надела на голову кастрюлю.

По словам педагога, данная посуда являлась “одним из главных символов Евромайдана”.

“Кто бы мог подумать, что обычная кухонная утварь станет символом сопротивления и непокорности. Вряд ли такая защита могла защитить от резиновой пули или дубинки. Но народ показал твердость духа и непреклонность в своем решении идти до конца”, – сказала учительница.

В сети уже отреагировали на поступок учительницы и выразили надежду, что дети не будут повторять за педагогом.

Ранее “источник” собрал подборку главных фейлов, которые произошли во время онлайн уроков в рамках проекта “Всеукраинская школа онлайн“.