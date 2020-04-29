Работают “чудесные” переводчики: украинское министерство оконфузилось дважды за день

Пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины дважды в день опозорилась с сообщениями в соцсети.

На это обратили внимание в Telegram-канале “Фрилансер UA”.

“Приятно, что в министерстве культуры (или бескультурье?) Работают такие замечательные переводчики. Особенно хорошо им удается перевод стихотворных форм. Немножко, правда, настораживает, что это министерство – еще и информационной политики. Страшно представить, как они переводят информацию из зарубежных источников… ” – пишут в сообществе.

В сети заметили еще один пост министерства, на этот раз не трудности перевода, а много ошибок.

“Извините меня, но райтеры Минкульта сегодня в топе. “Лента … вошел” и другие сокровища творческой натуры. Я уже не говорю о том, какое именно кино они рекламируют”, – обратили внимание.

Ранее “источник” сообщал, что мэр Геленджика (Россия) Алексей Богодистов забыл выключить прямую трансляцию и обругал свою помощницу в эфире.