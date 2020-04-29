Еще один украинский баскетболист может оказаться в НБА уже в этом году

Украинский баскетболист Андрей Войналович выставил свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Об этом сообщается на официальном сайте НБА.

Войналович стал одним из 42 баскетболистов не из США, которые намерены заключить контракты с клубами НБА. Всего в драфте примет участие 205 спортсменов. Драфт должен был пройти 25 июня, но событие перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.

20-летний Войналович (рост 205 см) играет за южненский “Химик” на позиции центрового. В прошлом сезоне он был признан лучшим молодым баскетболистом в чемпионате Украины. Войналович принял участие в 24 матчах, в которых в среднем набирал 7,9 очка за игру.

Напомним, что в НБА уже выступают двое украинцев: Алексей Лень за “Сакраменто” и Святослав Михайлюк за “Детройт”.

Ранее сообщалось, что украинский баскетболист переболел коронавирусом.