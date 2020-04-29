Освоїла нову професію: Ірина Федишин на карантині підстригла чоловіка

Закрытые парикмахерские на карантине многих вынудили взяться за ножницы и машинки для стрижки, и украинские знаменитости – не исключение. О своих навыках цирюльника в Instagram рассказала певица Ирина Федишин.

“Сегодня муж попросил, чтоб я его подстригла. А я этого никогда не делала. Теперь освоила новую профессию на карантине. Как вам результат?” – написала исполнительница хита Долоньки. На ее фото Виталий Човник с довольной улыбкой и выстриженными висками.

“Поклонникам певицы ее парикмахерские навыки понравились”, “Сейчас этим занимаются все женщины”, – пишут в комментариях. – “Как парикмахер скажу, что способности у вас есть”, “Талантливый человек талантлив во всем”.

Также Федишин, которая во время карантина живет во Львове с мужем и детьми, поделилась забавным видео, на котором советует родителям учить с детьми таблицу умножения с помощью веселой песенки.

“У нас тоже много времени уходит на уроки. Сейчас учим табличку умножения. Учим разными методами. Начали уже и петь, чтобы быстрее запомнить. Скажу вам, что достаточно действенный способ”, – написала певица мама двоих сынове.