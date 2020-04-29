Не хватило места: в сети показали фото уникального “героя парковки” в Харькове

В сеть попало фото странно припаркованного автомобиля на улице Валентиновской в Харькове.

Снимок опубликован в Telegram-канале “Х**вая Салтовка”.

На фото можно увидеть автомобиль, который передними колесами заехал на тротуар, а задние остались на проезжей части. При этом места для нормальной парковки вполне достаточно. Что именно заставило водителя поставить машину именно так, неясно.

Как сообщал “источник”, ранее сеть взбудоражило фото “героя парковки”, который перекрыл пешеходам проход на одной из столичных улиц. Водитель темно-синего Opel с государственным номерным знаком АО 5426 СМ припарковал свою иномарку прямо под знаком “Остановка запрещена”.

Кроме того, в Киеве наказали “героя парковки”, который нарушил правила дорожного движения и припарковался в неположенном месте.