Киев стоит в огромных пробках: фото и актуальная карта

К вечеру в среду, 29 апреля, карантинный Киев сковали огромные пробки.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты заторов в Киеве.
Как видно на карте, в центре города на большинстве улиц движение автомобилей затруднено.
Карта пробок по состоянию на 17:50.
Фото одной из пробок сделал корреспондент “источника”. На снимке, сделанном на бульваре Дружбы народов, видна огромная пробка в сторону моста Патона.
Начиная с пятницы, 1 мая, в Украине будет три выходных дня подряд. Многие киевляне на этот период выезжают из города.
Как сообщал “источник”, 18 марта, когда в стране уже действовал карантин, в различных районах Киева были зафиксированы огромные пробки.