Пьяный водитель “скорой” устроил жесткое ДТП под Киевом: фото

Нетрезвый водитель автомобиля “скорой” помощи устроил аварию под Киевом, пострадали фельдшеры.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.

ДТП произошло возле поворота на Переяслав-Хмельницкий, на 91 км автодороги Киев – Харьков – Довжанский.

Оказалось, что автомобиль скорой медицинской помощи Peugeot во время выезда со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении водителю Volkswagen LT35, который двигался по главной дороге. В результате этого произошло столкновение.

Вследствие ДТП два фельдшера скорой получили травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Во время общения полицейские обнаружили у водителя автомобиля скорой явные признаки алкогольного опьянения и вдобавок последний не имел при себе водительского удостоверения.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве на “проклятом” месте произошло массовое ДТП.

Кроме того, 28 апреля в Киеве возле станции метро “Позняки” автомобиль насмерть сбил пожилую женщину на тротуаре.