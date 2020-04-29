Мбаппе, Холанд и другие: американский топ-портал опубликовал рейтинг лучших молодых футболистов в мире

Американский спортивный портал ESPN опубликовал рейтинг лучших молодых футболистов в мире возрастом не старше 21 года.

Первое место занял нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Франции Килиан Мбаппе. В 21 год он уже становился чемпионом мира, трижды становился чемпионом Франции, а в 2017 году был признан самым талантливым игроком в мире. На втором месте полузащитник дортмундской “Боруссии” и сборной Англии Джейдон Санчо. Летом 20-летний хавбек может вернуться на родину, английские клубы готовы заплатить за него более 100 миллионов евро. В первую тройку также вошел еще один англичанин – защитник “Ливерпуля” Трент-Александер Арнольд. В прошлом сезоне он принял непосредственное участие в победе клуба в Лиге чемпионов.

Топ-10 талантов от ESPN выглядит следующим образом:

1. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ)

2. Джейдон Санчо (Англия, “Боруссия” Дортмунд)

3. Трент-Александер Арнольд (Англия, “Ливерпуль”)

4. Винисиус Жуниор (Бразилия, “Реал”)

5. Кай Хаверц (Германия, “Байер”)

6. Маттейс Де Лигт (Нидерланды, “Ювентус”)

7. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, “Милан”)

8. Эрлинг Холанд (Норвегия, “Боруссия” Дортмунд)

9. Федерико Вальверде (Уругвай, “Реал”)

10. Жоау Фелиш (Португалия, “Атлетико”)

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