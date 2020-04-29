Никакой помощи от МИДа: как украинцев с детьми не хотят возвращать домой из Эмиратов

В ОАЭ около 500 украинцев продолжают искать возможность вернуться в Украину в условиях карантина, но Киев уже несколько раз отказался принимать рейсы из Дубая.

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Взволнованные люди говорят, что у них уже не осталось денег на существование. Как сообщает “источник”, о ситуации украинцы рассказали в комментарии изданию “Обозреватель”.

Среди застрявших в ОАЭ украинка Нина Карасевич с мужем и детьми. Женщина сейчас в декрете, а ее супруг работает шеф-поваром.

“У мужа 1 мая заканчивается контракт. Он нашел работу в другом месте, в связи с этим мы собирались оставить Дубай. Квартира у нас также оплачена до 1 мая, а за апрель зарплаты нет: тут был очень жесткий карантин. Все было закрыто, и потому очень много людей остались без зарплаты или же потеряли работу”, – отметила она.

Женщина рассказала, что единственный с 17 марта шанс вернуться в Украину был 10 апреля, когда из ОАЭ эвакуировали 123 украинца. После этого перелеты отменялись, хотя люди покупали билеты за свой счет.

“Мы с детьми не можем выехать уже второй месяц. Почему в другие страны Европы рейсы отправляют постоянно, а Украина не позволяет украинцам вернуться домой, нарушая наше конституционное право? Мы писали запрос в наш МИД, а в ответ – только отписки. Никакой информации нет”, – добавила Нина.

Еще одна украинка по имени Наталья говорит, что она прибыла в ОАЭ по рабочей визе. Тут же с ней четырехлетний ребенок и мать, которая прибыла в ОАЭ в феврале этого года.

“Когда в марте Украина и другие страны объявили о закрытии границ, мы оказывали информационную поддержку всем нашим туристам. Смогли отпустить более 90% нашего персонала: гидов, водителей, офисных сотрудников. Дали им возможность улететь на последних самолетах. Как вы понимаете, уехать раньше и бросить все мы просто не могли. Наша обязанность как менеджмента среднего звена – доводить дело до конца. Да и туристы нам доверились – мы должны были быть рядом до последнего. Это наша принципиальная позиция”, – рассказала Наталья.

По словам женщины, билеты тут продают по завышенным ценам, хотя и рейсы один за одним отменяют.

Наталья говорит, что они уже не знают, кому верить, куда бежать и где брать билеты.

Украинец Андрей Васильченко работает в Эмиратах с декабря 2018 года. В феврале из-за травмы он собирался домой на реабилитацию.

“Я работал в ОАЭ по контракту в отеле, но в связи с состоянием здоровья потерял работу ещё 15 марта. Должен был вылететь в Украину 28 марта, однако рейс был отменён. Нам предоставили билеты на 25 апреля, но, как вы знаете, этот рейс также отменили. Со мной ещё два человека и мы никак не можем уехать отсюда на Родину”, – отметил Андрей.

Также в числе застрявших украинцев оказался 27-летний Богдан Волотко, который три года жил и работал в ОАЭ.

“В связи с карантином из-за коронавируса я потерял работу. Денег на проживание нет, на еду уже тоже не особо… Не знаю, не останусь ли я без места жительства в мае, ещё и домой вернуться не могу. Билет мне купил мой прежний работодатель, но рейс отменили”, – поделился Богдан.

Напомним, что в числе украинцев, которые не могут покинуть ОАЭ, также и Рустам Гаджиев. Мужчина ищет возможность во время карантина прилететь на родину, чтобы попрощаться с умершей дочкой.