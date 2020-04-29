Чуть вышла из формы: Руслана Писанка рассказала о сложностях похудения

В 2017 году украинская актриса Руслана Писанка участвовала в шоу “Зважені та щасливі”, где ей удалось потерять 42 кг при стартовом весе 136 кг. В новом интервью РБК-Украина 54-летняя Писанка рассказала, почему удерживать вес – непростая задача.

Фото: instagram.com/sussexroyal

“В том реалити мы занимались только тем, что худели. Только сбрасыванием веса и занятиями, питанием, и т.д. Когда ты выходишь уже в реальную жизнь, это другое реалити, жизненное. Сейчас я, конечно, чуть-чуть вышла из той формы, в которой я была на проекте, – призналась она. – Но скажу честно, для того чтобы дойти до желаемого веса и удерживать его, этим нужно постоянно заниматься. По-другому не будет. Не может быть такого, что ты похудел и все, и дальше уже жизнь прекрасна, все так и останется. Ничего не остается. К сожалению, наши клетки помнят, что там что-то было еще дополнительно. И как только ты перестаешь обращать внимание на свое питание, можешь что-то съесть ночью, потом рано утром – у тебя сбивается привычный нормальный график приема пищи, при котором ты худел. Тут остается одно – нанимать повара, который постоянно будет с тобой”.

Сама актриса пользоваться услугами повара пока не готова – слишком дорого.

“Есть сейчас всякие фирмы, которые предлагают 5-ти разовое питание, но мне кажется, что эти пищевые наборы стоят неоправданно дорого. Я понимаю, они пользуются тем, что люди не успевают сами себе готовить. Но на самом деле, это не совсем то”, – говорит она.