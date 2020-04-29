Карантин убил туризм: появились свежие видео пляжей в Италии и Испании

В сети появилось видео пустынных пляжей Италии и Испании.

Видео появились в соцсети.

На первом, с высоты птичьего полета показали пляж итальянского города Езоло в провинции Венеция. На нем видно, что на пляже пустынно.

Кое-где есть люди, кто-то загорает, кто-то плавает, но посетителей очень мало.

Второе видео, из Испании, показала жительница Валенсии, она вышла на прогулку с собакой и прошла мимо пляжа. Там совсем безлюдно, люди боятся в условиях карантина выходить из дому и тем более идти на пляж.

Как сообщал “источник”, изобретательные итальянцы нашли способ провести вечеринку даже в условиях карантина.

Также, заместитель министра туризма Италии Лоренца Бонакорси сообщил, какими будут особенности пляжного сезона во время карантина в связи с пандемией коронавируса. Среди мер безопасности, которые предлагают ввести во время курортного сезона в Италии, предусмотрено установление безопасного расстояния на пляжах.