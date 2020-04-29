Школа на карантине: что нужно знать про ВНО и учебу в этом году

Обучение в школах, учитывая карантин из-за коронавируса в Украине, в обычном режиме начнется уже в сентябре.

Об этом сообщает ВВС.

А вот дату окончания этого учебного процесса в каждой школе отдельно должен определить педагогический совет. А они обычно следуют рекомендациям Минобразования.

Учебный год в школах продлится до 1 июля. Так будет и в этом году. Это не значит, что дети будут учиться в июне. Июнь в школах – это время для сдачи всех контрольных работ, время для оформления документов.

Формально учебный год в школах продолжается до тех пор, пока дети не сдадут ВНО. А даты ВНО напрямую зависят от даты окончания карантина.

Стоит отметить, что в условиях продления карантина дистанционное обучение будет до конца мая, а каникулы начнутся в июне.

Как будут выставлять оценки по итогам года

Если карантин для школ продолжат, итоговые оценки за семестр и за год всем школьникам, кроме выпускных классов, будут ставить дистанционно.

“Не будьте такими жестокими. Будьте гибкими. Очень прошу учесть технические возможности учеников”, – обратилась к учителям руководительница МОН.

При этом, из-за карантина учеников 4-х и 9-х классов освободили от государственной итоговой аттестации.

Однако выпускники все равно будут сдавать ВНО, которое им зачтут как ГИА. Эти оценки пойдут в табель. Их школы должны оформить до 15 июня.

Эти документы ученикам должны прислать по электронной почте, а оригиналы вручить уже в начале нового учебного года.

Выпускные

Минобразования опубликовало рекомендательное письмо об окончании обучения в школах. В нем говорилось о том, что школы должны соблюдать карантин и отказаться от массовых мероприятий.

“Пока есть карантин, ни о каких последних звонках или выпускных пока говорить не можем”, – отметила и.о. министра образования Любомира Мандзий.

ВНО

Даты проведения ВНО будут зависеть от ситуации с коронавируса и даты завершения карантина. Если карантин закончится в начале июня, основная сессия тестирования пройдет между 25 июне и 17 июля.

Если карантин продлится до начала августа, ВНО состоится с 17 августа по 4 сентября. Вступительную кампанию в украинских университетах также перенесут.

В Минобразования планируют провести пробное ВНО перед основной сессией, но его дата также будет зависеть от окончания карантина. Сейчас рассматривают варианты проведения пробного ВНО в июне или в первой половине августа.

Изменится ВНО из-за карантина?

Формат и процедура проведения ВНО в 2020 году не изменятся, уверяют в МОН. По правилам при составлении ВНО в аудитории будет максимум по 15 участников и по 2 инструктора.

Обязательным является дистанция 1,5 метра между участниками в аудитории. Социальная дистанция также будет и у входа в помещение. Все участники ВНО и инструкторы будут иметь средства индивидуальной защиты и антисептики. Помещения будут проветривать и дезинфицировать.

Если заболел и надо сдать ВНО?

Участники, которые контактировали с больными или сами заразились коронавируса, смогут сдать ВНО во время дополнительной сессии, когда поправятся или выйдут из самоизоляции. В случае, если из-за изоляции или болезни они будут пропускать и дополнительную сессию, их освободят от ВНО по состоянию здоровья.

Как сообщал “источник”, в связи с продлением карантина из-за коронавируса в Украине до 11 мая, в Министерстве образования и науки порекомендовали закончить учебный год не позднее 15 июня.