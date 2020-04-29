Прическа “Слава Украине”: украинский боксер удивил кардинальной сменой имиджа, фото

Украинский боксер Иван Редкач, выступающий в первой полусредней весовой категории, кардинально сменил имидж, покрасив волосы в цвета национального флага своей страны.

Свой новый образ спортсмен показал в Facebook.

Боксер разместил фото, на котором он предстал в маске и с головой, выкрашенной в синий и желтый цвета.

Instagram Ивана Редкача

Позже он опубликовал новый снимок, который подписал словами: “Прическа “Слава Украине” после вакумной терапии засияла волшебным светом“.

Instagram Ивана Редкача

На профессиональном уровне Редкач провел 29 боев. На его счету 23 победы, 5 поражений и 1 ничья.

Ранее “источник” сообщал, что украинский боксер поразил фанатов своей фотографией после проигранного боя.