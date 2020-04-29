Было сложно дышать: российская звезда 2000-х подхватила коронавирус

Российская транспевица Скарлетт Ля Куин, в недалеком прошлом певец Оскар, заразилась коронавирусом в Нью-Йорке (США). Первые симптомы Covid-19 она почувствовала 8 марта.

Об этом звезда рассказала на личной странице в Instagram. Сначала певицу стали мучить слабость и недомогание, а также боль в горле, но на тот момент в городе никто не относился серьезно к пандемии.

Через неделю у Скарлетт начались приступы, при которых было сложно дышать.

“Было ощущение, как будто стекло в легких, а через полчаса будто углекислый газ. Все это очень пугало… Заходя на фейсбук и читая о том, что кто-то умер от коронавируса, иногда даже те, кого ты знаешь по музыкальной тусовке, молодые, в расцвете сил, стало ясно, что все гораздо страшнее, чем представлялось”, – вспоминает певица.

Ля Куин обратилась за помощью в больницу, но ее отправили домой из-за большого количества пациентов, заразившихся Covid-19.

“Тут я понимаю, что никто не поможет. Никто ничего не знает об этом вирусе и как он себя поведет в каждом отдельном случае. Я просто выхожу на улицу и начинаю молиться. Молюсь как никогда. И знаете… меня по чуть-чуть начало отпускать. Дыхание медленно, но верно начало восстанавливаться. Не побоюсь сказать, что это было чудо – мне действительно стало легче”, – поделилась транспевица.

Еще через неделю пришел результат теста на коронавирус, который оказался положительным. “Мой лечащий доктор сказал, что ничем помочь не может, так как лекарств нет”, – говорит Скарлетт.

“В какие-то дни было тяжело дышать, в другие была сильная ломящая боль по всему телу, лихорадило, бросало в жар, при этом без температуры. Иногда тошнило. Фишка с этим вирусом еще такова, что как только тебе становится лучше, на следующий день или под вечер, симптомы возобновляются. Так продолжалось около месяца”, – рассказала артистка.

Скарлетт Ля Куин отметила, что она до сих пор еще не восстановилась, но чувствует себя намного лучше.

Оскар стал популярен в начале 2000-х годов. Среди наиболее известных хитов артиста – “Между мной и тобой”, “Мажь вазелином” и “Бег по острию ножа”. В феврале 2020-го певец сообщил о смене пола.