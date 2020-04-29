Когда в Украине наступит пик смертности от коронавируса: ученые назвали даты

Пик роста количества новых случаев COVID-19 в день ориентировочно придется на 2-5 мая, пик летальных случаев – на 3-10 мая.

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Такие данные приведены в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине в период 28 апреля – 5 мая и анализе возможных сценариев развития эпидемии в период 6 мая – 5 июня, обнародованном на сайте Национальной академии наук.

“Пик новых случаев COVID-19 в день ориентировочно будет приходиться на 2-5 мая, пик летальных случаев – на 3-10 мая. После достижения пика заболеваемости (медианное значение 500 случаев) снижение новых случаев инфицирования наблюдаться до 5 июня в медианного значения 380 случаев (диапазон прогнозируемых значений 220- 610). После достижения пика летальности – медианное значение 12 случаев – снижение количества новых летальных случаев будет происходить до 5 июня в медианного значения 9 случаев (диапазон прогнозируемых значений 6-17) “, – сказано в прогнозе.

Рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине (базовая организация – ИПММС НАНУ), созданная распоряжением Президиума НАНУ от 3 апреля, рассчитала сценарий продолжения карантина до конца прогностического периода 5 июня 2020.

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро, 29 апреля, в Украине коронавирусом заразились 9866 человек.