Мирослав Продан проанализировал сингапурский “экономический успех”

Долгое время Сингапур был известен только как одно из самых маленьких государств в мире. Менее 100 лет назад оно было очень бедным, импортировало пресную воду из Малайзии и не вызывало никакого интереса. Но в 1965 году к власти пришла “Партия народного действия”, возглавляемая Ли Куан Ю. Сегодня успех его команды — одна из самых обсуждаемых тем в мире. Секрет этого экономического чуда объяснил эксперт по вопросам налоговой и таможенной политики Мирослав Продан.

По его словам, никакого чуда не существует. Нельзя оправдывать успех Сингапура случайностью или везением в то время, когда страна сосредоточилась на целенаправленном решении имеющихся проблем. Всем членам команды понадобились навыки грамотного планирования и быстрого реагирования на все изменения в мире.

Мирослав Продан утверждает, что для объяснения сингапурского чуда важно понимать контекст. Чуть более 100 лет вся страна жила в очень бедных условиях, здесь процветала коррупция и наркоторговля. Новое правительство сосредоточилось на поиске сильных сторон, которые помогли бы развить экономику государству. И им это удалось. Удачное расположение позволило сделать ставку на транзитной торговле и логистике. Сегодня сингапурский порт один из самых крупных и современных, но так было не всегда. Мирослав Продан отмечает, что сам Ли Куан Ю упоминал о том, какую работу им пришлось проделать, заботясь о комфорте всех потенциальных инвесторов.

Между тем, принципиальной разницы между устройством исполнительной власти в Сингапуре и Украине нет. Мирослав Продан говорит, что в обеих странах есть Кабинет министров, а также министерства, занимающиеся решением приоритетных вопросов. Просто здесь не переименовывают учреждения и не наделяют их какими-то экзотическими функциями. Соблюдение единой государственной политики в приоритете. Оно и позволяет вывести экономику на новый уровень.

Мирослав Продан делает акцент на том, как в Сингапуре борются с коррупцией. В Украине прекрасно знают о профилактических мероприятиях, таких как открытые реестры, декларирование доходов, специальное законодательство и регуляторные методы. Но чего нам не хватает, так это добросовестного подхода к достижению целей. Еще одним правильным решением сингапурской команды стало повышение зарплаты для высших чиновников. Теперь они зарабатывают не меньше топ-менеджеров компаний, что существенно повышает уровень уважения к госслужащим.