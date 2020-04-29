“Не спал четверо суток”: скандальный экс-игрок “Динамо” рассказал о максимальном проигрыше в казино

Бывший полузащитник киевского “Динамо” и сборной Украины Александр Алиев сообщил, какую максимальную сумму он проигрывал в казино за один раз.

Об этом экс-футболист рассказал в новом видео на YouTube-канале “Кент”.

Так, Алиев заявил, что однажды проиграл за раз в казино 100 тыс. долларов. Тогда, по его словам, они стали чемпионами, за что клуб выплатил игрокам щедрые премии. Деньги он планировал отложить на какую-то покупку.

“Зашел в казино и что-то пошло не то, хотя я не пил. Потом вышел и помню, что за ночь проиграл соточку. Расстроился, конечно. Потом не спал четверо суток“, – рассказал бывший футболист.

Ранее “источник” сообщал, что Алиев предложил Милевскому сыграть прощальный матч в России.