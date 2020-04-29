Коронавирус не “умрет” летом: эпидемиолог озвучила тревожный прогноз для Украины

То, что коронавирус относится к респираторным вирусным инфекциям, не может говорить о том, что летом не будет циркуляции его возбудителя.

Об этом рассказала “источнику” врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

“Мы видим, что все эксперты прогнозируют уменьшение активности вируса на летний период и возможную вторую волну на осень. Это связано с тем, что COVID-19 относится к респираторным вирусным инфекциям, а для них характерна сезонность: они активизируются в осенне-зимний период и практически сходят на нет в летний период”, – отметила она.

По словам врача, коронавирус еще не до конца изучен и он может мутировать. В частности, может образоваться ситуация, при которой осенью в мире вновь будут вводить ограничительные меры.

Также Мухарская отметила, что сейчас сложно делать прогнозы относительно выхода из карантина только в отношении Украины, так как все мы находимся в состоянии пандемии.

“Хотя торговые связи и транспортное сообщение между странами приостановлено, мы все равно зависим от ситуации в мире, опираемся на мнение экспертов глобального масштаба. Например, в Китае сейчас фиксируются только завезенные случаи. Они теперь контролируют приезжих людей очень тщательно – их сразу тестируют и изолируют, чтобы они не имели возможности общаться с другими людьми”, – сказала она.

Детальнее читайте в материале “источника”: Украина выйдет из карантина к середине лета, но будет еще одна волна – врач-эпидемиолог