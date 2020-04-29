Под Киевом авто на скорости снесло женщину на переходе: жуткий момент попал на видео

27 апреля в Ирпене (Киевская область) автомобиль на скорости снес женщину на пешеходном переходе.

Об этом сообщает Telegram-канал Dash Cam UA.

ЧП произошло на улице Соборной возле парка “Дубки”.

“Совершен наезд на пешехода. 34-летнюю местную жительницу автомобиль сбил на пешеходном переходе“, – говорится в подписи под соответствующим видео.

На кадрах видно, как автомобиль движется, не сбавляя скорости, и сбивает женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве на “проклятом” месте произошло массовое ДТП.

Кроме того, 28 апреля в Киеве возле станции метро “Позняки” автомобиль насмерть сбил пожилую женщину на тротуаре.