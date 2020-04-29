Бросили умирать дома: украинка рассказала о страшном поступке врачей с пенсионеркой, фото

Украинка Валентина Якимова рассказала о вопиющем инциденте с ее 88-летней мамой, к которой не приехала бригада медиков, поскольку они выполняют приказ, принятый по всей видимости, в контексте пандемии коронавируса, “не выезжать к больным старше 60 лет”.

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Им она поделилась на своей Facebook-странице.

Так, мать Валентины сломала шейку бедра. В трампункте ей оказали квалифицированную помощь и отпустили домой. Но позже у старушки случился рецидив.

“Она нас не узнавала, ручкой махала и звала своего умершего брата Ваничку. Мы конечно испугались и обратились в скорую, позвонили”, – рассказала Якимова, отметив, что там отказали в выезде к старушке на дом из-за ее возраста.

Та же ситуация повторилась и когда женщина позвонила семейному врачу.

“Как это? Что это? Получается, если тебе больше 60 лет, примерно 60 было в марте, то уже в апреле *дыхай ты никому не нужен??? Что происходит? Я естественно, возмутилась и поняла, нашей бабушке 88 вообще давно доски нужны были???? Боже, так она жива и все чувствует, и плачет как ребенок. Что за *рень такая????” – возмутилась женщина.

Как сообщал “источник”, заболевшая коронавирусом украинка Лана Максимова, которая болела вместе с семьей, рассказала про медицину и лечение COVID-19.