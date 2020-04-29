В Украине провели испытания реактивных снарядов “Тайфун”: яркие фото

При активном участии специалистов Вооруженных Сил Украины в Одесской области прошли испытания реактивных снарядов “Тайфун”

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Оружие на Государственном испытательном полигоне проверили на максимальную дальность в рамках реализации украинской ракетной программы. Отмечают, что это был уже второй этап тестирования отечественных реактивных снарядов “Тайфун 1”.

“Тайфун” – то боеприпасы калибра 122 мм на замену реактивных снарядов “Град”. Украинский образец, по заявлению производителя, имеет улучшенные характеристики.

Как сообщал “источник”, ранее на полигоне “Десна” специалисты Министерства обороны провели испытания опытного образца танка Т-72, изготовленного для нужд Вооруженных сил Украины.

Также в Одесской области продолжаются государственные испытания ракетного комплекса Р-360 “Нептун”.