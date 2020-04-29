Какие области Украины “выбились” в лидеры по заболеваемости коронавирусом: карта

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За последние сутки, 28 апреля, в Украине наибольшее количество инфицированных коронавирусом зафиксировано в Черновицкой области. Здесь только за сутки выявлено 60 новых случаев вируса.

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Об этом можно судить из данных, обнародованных Минздравом.

На втором месте – Тернопольская область. Здесь насчитали 44 новых случаев инфицирования. На третьем месте – Киев с 43 новыми случаями заражения COVID-19.

По общему количеству случаев со дня начала пандемии в Украине на первом месте продолжает оставаться Черновицкая область (1489 человек), на втором – Киев (1341 случай заражения) и Ивано-Франковская область (821 случай инфицирования).

  • Черновицкая область – 1 489 (+60).
  • г. Киев – 1 341 (+43).
  • Ивано-Франковская область – 821 (+38).
  • Тернопольская область – 708 (+44).
  • Винницкая область – 412 (+6).
  • Киевская область – 643 (+39).
  • Кировоградская область – 377 (+21).
  • Ровенская область – 588 (+35).
  • Львовская область – 405 (+34).
  • Житомирская область – 357 (+3).
  • Закарпатская область – 403 (+16).
  • Черкасская область – 282 (+6).
  • Волынская область – 271 (+11).
  • Запорожская область – 228 (+20).
  • Сумская область – 98 (+3).
  • Днепропетровская область – 323 (+5).
  • Одесская область – 261 (+13).
  • Херсонская область – 111 (+23).
  • Хмельницкая область – 81 (+9).
  • Полтавская область – 188 (+8).
  • Харьковская область – 237 (+16).
  • Николаевская область – 116.
  • Донецкая область – 52.
  • Черниговская область – 41 (+2).
  • Луганская область – 33 (+1).

Стоит отметить, что за последние сутки новых случаев инфицирования не обнаружено в Донецкой и Николаевской областях.

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