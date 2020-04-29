Похолодание и дожди: прогноз погоды в Украине на последний день апреля

Последний день апреля в Украине ознаменуется дождями.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Faсebook-странице.

“Апрель завершится в Украине дождями и грозами на Западе, Севере, лишь кое-где в центральных областях, температурой воздуха до +20…+25 градусов, холодом на южном побережье, местами +12…+14 градусов, похолоданием в западных областях, завтра там +16…+19 градусов”, – написала она.

По ее словам, в Киеве также ожидается циклон, который приведет периодические дожди, местами грозы.

“Температура воздуха достигнет +20…+24 градусов. 1 мая в столице похолодает, потом потеплеет, а 4-5 мая снова похолодает”, – добавила она.

Подробнее о погоде на текущую неделю читайте в материале “источника”: В Украину идут жара и майские грозы.