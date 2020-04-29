Закон один для всех: эксклюзивные фото и видео “наказания” ресторана Тищенко в Киеве

Бывший народный депутат Олег Ляшко наказал ресторатора и нардепа от фракции “Слуга народа” Николая Тищенко, разрисовав его ресторан “Велюр” за то, что во время карантина он принимал посетителей.

Фото и видео сделал корреспондент “источника” Александр Гончаров.

Такую акцию Ляшко устроил 29 апреля около входа в заведение. Нардеп в маске с помощью неизвестных мужчин устроил вандальные действия. Вход в “Велюр” заложили строительными блоками и применили монтажную пену.

Также на стекле написали: “Карантин. Закон один для всех”.

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Напомним, журналисты Bihus.Info обнародовали сюжет о том, что ресторан “Велюр” на улице Льва Толстого в Киеве продолжает работать и принимать посетителей, несмотря на введенные в стране карантинные ограничения. На место прибыли правоохранители, чтобы проверить, правда ли это.

В то же время глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что депутаты не собираются покрывать виновного в случае доказательства нарушения.

Как сообщал “источник”, скандальный народный депутат Украины от “Слуги народа” Николай Тищенко объяснил, почему его ресторан “Велюр” работает и до сих пор принимает гостей – там проходят “личные встречи”.