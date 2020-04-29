Выход из Украины из карантина могут “остановить”: эпидемиолог назвала условие

План Кабинета министров Украины относительно выхода из карантина до середины лета выглядит реалистичным, однако может быть остановлен в случае резкого роста количества инфицированных коронавирусом.

Об этом рассказала “источнику” врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

Так, правительство будет ориентироваться на показатели по новым заболевшим на майских праздниках, и если их количество не превысит допустимых норм, то страна выйдет из карантина к середине лета. Правительство предусмотрело промежуток между этапами 10 дней – продолжительность среднего инкубационного периода. Если за это время будет вспышка болезни, то выход из карантина может быть приостановлен.

Следует отметить, что по плану правительства первые снятия ограничений ожидаются уже через 10 дней после майских праздников.

В то же время, ситуация зависит также и от поведения населения – будут ли они соблюдать карантинные мероприятия.

При этом международное сообщество обозначило три основных условия снятия карантина: снижение уровня заболеваемости, наличие анализа внутренних ресурсов каждой страны для возможной переориентации их на здравоохранение и установка масштабного наблюдения и тестирования на COVID-19.

Как сообщал “источник”, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о возможном ослаблении карантина в мае, а также обозначил более пессимистичные варианты, связанные с ограничениями в условиях пандемии коронавируса.