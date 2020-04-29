В Украине анонсировали введение “адаптивного” карантина: что это значит

В Кабмине во время заседания в среду, 29 апреля, обмолвились о введении так называемого “адаптивного карантина” в связи с коронавирусом.

О такой возможности сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, так называемый “адаптивный” карантин будет введен после 11 мая. Его суть заключается в усилении карантинных мероприятий, введенных ранее, только в конкретных регионах в случае наличия локальных вспышек.

При этом, Шмыгаль подчеркнул, что в карантин такого формата маски и дезинфекторы будут также обязательными во всех регионах.

Он также попросил не призывать к протестам из-за карантина.

Как сообщал “источник”, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о возможном ослаблении карантина в мае, а также обозначил более пессимистичные варианты, связанные с ограничениями в условиях пандемии коронавируса.

Также 29 апреля в Киеве под зданием Кабинета министров продолжается митинг недовольных карантином предпринимателей.