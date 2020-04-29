В Украине анонсировали введение “адаптивного” карантина: что это значит

В Кабмине во время заседания в среду, 29 апреля, обмолвились о введении так называемого “адаптивного карантина” в связи с коронавирусом.
О такой возможности сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, так называемый “адаптивный” карантин будет введен после 11 мая. Его суть заключается в усилении карантинных мероприятий, введенных ранее, только в конкретных регионах в случае наличия локальных вспышек.
При этом, Шмыгаль подчеркнул, что в карантин такого формата маски и дезинфекторы будут также обязательными во всех регионах.
Он также попросил не призывать к протестам из-за карантина.
Как сообщал “источник”, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о возможном ослаблении карантина в мае, а также обозначил более пессимистичные варианты, связанные с ограничениями в условиях пандемии коронавируса.
Также 29 апреля в Киеве под зданием Кабинета министров продолжается митинг недовольных карантином предпринимателей.